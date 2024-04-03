Патрушев заявил, что следы теракта в «Крокусе» ведут на Украину и в США

Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев считает, что в теракте в подмосковном «Крокус Сити Холле» есть украинский и американский следы. Об этом он заявил в своем выступлении на встрече секретарей совбезов стран — членов ШОС, его цитирует РИА Новости.

По словам Патрушева, России пытаются навязать версию о том, что к теракту в «Крокусе» причастны исключительно сторонники радикального исламизма, принадлежащие к ИГИЛ (организация запрещена в России), однако российская сторона больше заинтересована в установлении главного спонсора и заказчика преступления.

«Его следы ведут к украинским спецслужбам. Но всем хорошо известно, что киевский режим не является самостоятельным и полностью контролируется США», — сказал секретарь Совбеза РФ.

Он также напомнил, что Вашингтон в свое время так или иначе приложил руку к появлению ИГИЛ, а также «Аль-Каиды» (организация запрещена в России).

До этого заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что руководство Украины надо ликвидировать, если подтвердится их причастность к теракту в «Крокус Сити Холле».

Ранее в Киеве признались в разжигании розни в России после теракта в «Крокусе».