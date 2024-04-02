В Баренцевом море двое рыбаков потерпели бедствие

В Баренцевом море два рыбака потерпели бедствие и были спасены. Об этом сообщает Росавиация в официальном Telegram-канале.

Мужчины отправились на рыбалку на моторной лодке, но в какой-то момент потерпели бедствие и высадились на Малом Оленьем острове. Северо-Западный авиационный поисково-спасательный центр получил сообщение о произошедшем и оперативно прибыл на место.

Для спасения людей задействовали вертолет Ми-8Т.

«Потерпевших бедствие рыбаков обнаружили на острове с воздуха и эвакуировали на борт», – сообщили в Росавиации.

Россиянам не понадобилась помощь медиков, так как во время инцидента никто из них не пострадал. Впоследствии рыбаков направили в Мурманск.

До этого в Приморье перевернулась лодка с рыбаками, у одного из которых наблюдались серьезные проблемы со зрением. Пара успешно выбралась из воды, но им не удалось преодолеть скалы.

В результате женщину эвакуировали, мужчина надел гидрокостюм и смог добраться до безопасного места вместе со спасателями сам.

Ранее на Сахалине рыбаки застряли на отколовшейся льдине.