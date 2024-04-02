Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Баренцевом море двое рыбаков потерпели бедствие

В Баренцевом море спасли потерпевших бедствие рыбаков

close
100%
Росавиация

В Баренцевом море два рыбака потерпели бедствие и были спасены. Об этом сообщает Росавиация в официальном Telegram-канале.

Мужчины отправились на рыбалку на моторной лодке, но в какой-то момент потерпели бедствие и высадились на Малом Оленьем острове. Северо-Западный авиационный поисково-спасательный центр получил сообщение о произошедшем и оперативно прибыл на место.

Для спасения людей задействовали вертолет Ми-8Т.

«Потерпевших бедствие рыбаков обнаружили на острове с воздуха и эвакуировали на борт», – сообщили в Росавиации.

Россиянам не понадобилась помощь медиков, так как во время инцидента никто из них не пострадал. Впоследствии рыбаков направили в Мурманск.

До этого в Приморье перевернулась лодка с рыбаками, у одного из которых наблюдались серьезные проблемы со зрением. Пара успешно выбралась из воды, но им не удалось преодолеть скалы.

В результате женщину эвакуировали, мужчина надел гидрокостюм и смог добраться до безопасного места вместе со спасателями сам.

Ранее на Сахалине рыбаки застряли на отколовшейся льдине.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами