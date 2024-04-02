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ООН: на Украине пытают заподозренных в сотрудничестве с Россией

В ООН заявили, что на Украине пытают заподозренных в сотрудничестве с Россией

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Shutterstock

Власти Украины жестоко обращаются с заподозренными в сотрудничестве с Россией жителей районов, из которых отошли войска РФ. Об этом сообщил верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк, слова которого приводит ТАСС.

Во время выступления на 55-й сессии Совета ООН по правам человека (СПЧ) Тюрк отметил, что после того, как Украина вернула себе часть территорий, некоторые жители пострадали от рук властей.

«Используя слишком широкое и расплывчатое уголовное определение «сотрудничества», власти Украины преследовали и осуждали местных жителей, выполнявших обычную работу в своем местном сообществе», — пояснил он.

Также Тюрк сообщил, что его управление документировало пытки и жестокое обращение, произвольные задержания и нарушения прав на справедливое судебное разбирательство в отношении обвиняемых в сотрудничестве.

Верховный комиссар ООН призвал украинские власти принять комплексный подход к ответственности, основанный на широких инклюзивных консультациях с теми, кто пострадал.

В начале марта уполномоченный по правам человека в ЛНР Виктория Сердюкова заявила, что российские военнослужащие в украинском плену подвергаются издевательствам и пыткам – им выбивали зубы, наносили побои и требовали, чтобы они признавались в любви к Украине.

Ранее в НАТО объяснили, почему альянс поддерживает украинцев.

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