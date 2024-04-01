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Самолет совершил экстренную посадку из-за плохих запахов из туалета

Mirror: самолет United Airlines совершил экстренную посадку из-за поломки в туалете

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Shutterstock

В Германии пилоты самолета совершили экстренную посадку из-за плохих запахов из туалета, заполонивших салон с пассажирами, пишет Mirror.

Самолет авиакомпании United Airlines вылетел из немецкого Франкфурта и должен был приземлиться в Сан-Франциско. Однако после того, как лайнер взлетел, выяснилось, что один из туалетов был неисправен. Кроме того, из него шли неприятные запахи, на которые обратили внимание пассажиры.

Самолет сделал несколько кругов над Северным морем, пока бортпроводники пытались починить унитаз. Силами членов экипажа это сделать не удалось, поэтому пилоты приняли решение экстренно вернуться в аэропорт вылета. Представители авиакомпании заявили, что пассажиры были размещены в гостинице и смогли улететь следующим рейсом.

Ранее бортпроводница рассказала, почему не стоит пить кофе на борту самолета.

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