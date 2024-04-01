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Врач перечислил первые признаки алкогольной зависимости

Врач Холдин: регулярное употребление спиртного является признаком алкоголизма

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Shutterstock

Некоторые люди регулярно позволяют себе небольшие дозы алкоголя, к примеру бокал вина или кружку пива. При этом они отрицают алкогольную зависимость. Об этом сообщил главный внештатный специалист, психиатр-нарколог Минздрава Московской области Виталий Холдин. Его слова цитирует «Радио 1» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«Когда употребление алкоголя становится регулярным, а контроль над количеством выпитого теряется, это серьезный сигнал о том, что у вас зависимость от спиртного. Другие признаки — потеря интереса к привычным занятиям, отрицание тяги к спиртному и обострение хронических заболеваний», — рассказал Холдин.

При обнаружении подобных признаков у себя или близких врач посоветовал не откладывать с обращением за квалифицированной помощью. Ранняя диагностика, по его словам, поможет быстрее побороть зависимость.

Врач-нарколог Александр Ковтун до этого отмечал, что четко установить алкоголизм у мужчин крайне сложно даже профессионалам. Зависимость, по его словам, диагностируется только по результатам длительной беседы или экспертизы.

Ранее нейробиологи нашли новый путь лечения алкоголизма у людей, переживших травмы.

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