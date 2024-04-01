В Госдуме обвинили чиновников в незаконной регистрации мигрантов

Теракт в «Крокус Сити Холле» позволил выявить то, что некоторые российские чиновники занимались незаконной регистрацией мигрантов и зарабатывали на этом «сотни миллионов долларов в карманы». Об этом НСН заявил председатель комитета Госдумы по делам национальностей Геннадий Семигин.

По его словам, претензии, в первую очередь, необходимо предъявлять представителям органов власти, управления и спецслужбам, отвечающим за миграционную политику.

«Посмотрите, сколько нарушений было выявлено до теракта и после теракта! Чиновников арестовывают сейчас одного за другим, которые абсолютно незаконно тысячами регистрировали мигрантов. Система прогнила насквозь!» — подчеркнул Семигин.

26 марта генеральный прокурор России Игорь Краснов на расширенной коллегии Генпрокуратуры поручил сотрудникам надзорного ведомства проанализировать миграционную ситуацию в регионах. По его словам, они должны провести анализ, учитывая региональную специфику, а также определить правильный баланс между обеспечением безопасности россиян и экономической целесообразностью использования иностранной рабочей силы.

Ранее стало известно, что несовершеннолетнего мигранта выдворили из России после оскорбления губернатора.