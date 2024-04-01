Жителей Москвы и Подмосковья предупредили о похолодании

В Москву и Московскую область к концу недели придут заморозки до –3°С. Об этом телеканалу «360» рассказал руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

По его словам, 1 и 2 апреля средняя температура воздуха в регионе будет соответствовать климатическим значениям конца мая, однако после этого — будет напоминать погоду в конце марта. Сильнее всего похолодает в четверг и пятницу, 4 и 5 апреля, отметил синоптик.

«Мы попадаем в тыловую часть циклона. Ветер переходит с юго-западного на северо-западный, потом в северный. Несмотря на то, что вынос передней части циклона идет с Балкан, в тыловой части — холодный воздух с Кольского полуострова и Карелии, где зимняя погода. Это еще хорошо, что мы обойдемся небольшим минусом, могло быть посерьезнее», — уточнил Шувалов.

Синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин до этого говорил, что в Москве на неделе с 1 по 7 апреля ожидается переменчивая погода. По его словам, 1 и 2 апреля температура воздуха будет достигать +18...+22°С, существенные осадки не ожидаются. В четверг и пятницу, 4 и 5 апреля, дневная температура будет находиться в пределах +5...+10°С, ночная — 0...-4°С.

Ранее на апрель москвичам спрогнозировали резкие перепады с мороза на жару.