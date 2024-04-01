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Глава Алтайского края назвал причину необычного паводка в регионе

Губернатор Томенко: паводок в Алтайском крае — следствие нетипичной зимы

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МЧС России

Необычный паводок в Алтайском крае стал следствием нетипичной зимы, для которой были характерны резкие перепады температур. Об этом в эфире телеканала «Россия 24» рассказал губернатор региона Виктор Томенко.

Глава Алтайского края объяснил, что в начале зимы выпало мало снега, но были сильные морозы, в результате чего земля промерзла больше обычного. Затем начались перепады температур, в результате которых в земле образовались ледяные прожилки — именно они теперь мешают тому, чтобы водf уходила глубоко в почву.

Томенко заметил, что в Михайловском районе наводнений из-за талых вод не было уже порядка 40 лет. В настоящее время, подчеркнул губернатор, ситуация немного стабилизировалась, причем обошлось как без пострадавших, так и без полной потери собственности гражданами.

Подтопление разной степени интенсивности, вызванное талыми водами, наблюдается с 30 марта в 18 регионах России. Помимо Алтая, стихийное бедствие затронуло также Башкирию, Брянскую, Оренбургскую, Кемеровскую, Воронежскую, Тульскую, Калужскую, Тамбовскую, Рязанскую, Липецкую, Саратовскую, Смоленскую, Ульяновскую, Орловскую, Ярославскую и Московскую области.

Ранее житель подтопленного села Михайловское Алтайского края Алексей рассказал «Газете.Ru» о ситуации с паводком.

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