В Пушкине семилетний ребенок выпал из окна седьмого этажа вместе с москитной сеткой

В Пушкине семилетний мальчик выпал из окна квартиры на седьмом этаже, ребенок облокотился на москитную сетку и вместе с ней упал с высоты. Об этом сообщает «78.ru».

Инцидент произошел в многоэтажке в Пушкине, семилетний мальчик находился дома вместе с матерью и по недосмотру женщины выпал из окна. Мальчик забрался на подоконник, облокотился на москитную сетку и упал с седьмого этажа.

Ребенок получил очаговую травму головного мозга, он госпитализирован в тяжелом состоянии. Известно, что семья не состоит на учете в полиции, мальчика воспитывает мать. Обстоятельства произошедшего устанавливают сотрудники правоохранительных органов.

29 марта в Хабаровске трехлетний мальчик забрался на подоконник, когда взрослых не было в комнате, и сорвался вниз. Мальчика на «скорой» забрали в медицинское учреждение, где ему оказывают необходимую помощь.

Ранее в Ростовской области ребенка госпитализировали после падения с четвертого этажа.