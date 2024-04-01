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В Пушкине семилетний ребенок выпал из окна седьмого этажа вместе с москитной сеткой

«78.ru»: в Петербурге ребенок получил тяжелые травмы, выпав из окна

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Shutterstock

В Пушкине семилетний мальчик выпал из окна квартиры на седьмом этаже, ребенок облокотился на москитную сетку и вместе с ней упал с высоты. Об этом сообщает «78.ru».

Инцидент произошел в многоэтажке в Пушкине, семилетний мальчик находился дома вместе с матерью и по недосмотру женщины выпал из окна. Мальчик забрался на подоконник, облокотился на москитную сетку и упал с седьмого этажа.

Ребенок получил очаговую травму головного мозга, он госпитализирован в тяжелом состоянии. Известно, что семья не состоит на учете в полиции, мальчика воспитывает мать. Обстоятельства произошедшего устанавливают сотрудники правоохранительных органов.

29 марта в Хабаровске трехлетний мальчик забрался на подоконник, когда взрослых не было в комнате, и сорвался вниз. Мальчика на «скорой» забрали в медицинское учреждение, где ему оказывают необходимую помощь.

Ранее в Ростовской области ребенка госпитализировали после падения с четвертого этажа.

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