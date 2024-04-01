Двое задержанных в Дагестане боевиков оказались выходцами из Средней Азии

Двое из трех задержанных в Дагестане по подозрению в подготовке теракта являются выходцами из Средней Азии. Об этом сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах республики.

По его словам, третий задержанный — из Дагестана.

31 марта в Каспийске и двух районах Махачкалы объявляли режим контртеррористической операции (КТО). Оперативный штаб НАК в Дагестане обратился к жителям республики с просьбой быть бдительными и оказывать помощь сотрудникам правоохранительных органов в решении задач по борьбе с терроризмом.

Позднее в НАК сообщили, что в ходе операции были задержаны три человека, подозреваемых в планировании террористических преступлений.

Глава Дагестана Сергей Меликов заявил, что поимку трех подозреваемых удалось осуществить в том числе благодаря усиленным мерам безопасности, которые ввели после теракта в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холл».

Ранее появились кадры из дома в дагестанском Каспийске, где проходила КТО.