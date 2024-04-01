Израиль задержал почти 8 тысяч палестинцев с 7 октября

Военнослужащие Израиля с 7 октября 2023 года задержали 7 895 палестинцев на Западном берегу реки Иордан. Об этом сообщил ливанский телеканал Al Mayadeen.

По его данным, речь идет о тех, кто был задержан в своих домах, на военных контрольно-пропускных пунктах (КПП) и сдался израильским военным под давлением.

Незадолго до этого агентство SANA сообщало, что военно-воздушные силы (ВВС) Израиля нанесли удары по ряду объектов в окрестностях Дамаска. Ранения получили два мирных жителя.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась 7 октября, когда тысячи вооруженных сторонников радикального палестинского движения ХАМАС проникли на территорию Израиля из сектора Газа, напали на мирных жителей и похитили более 200 заложников. В ответ премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. Была начата наземная операция под названием «Железные мечи», ее целью назвали возвращение заложников и полное уничтожение ХАМАС.

Ранее были названы имена составителей плана атаки ХАМАС на Израиль.