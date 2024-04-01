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Россиянам назвали самые высокооплачиваемые вакансии апреля

«Работа.ру»: в Сочи ищут специалиста по недвижимости с зарплатой до 1 млн рублей

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Depositphotos

Сервис «Работа.ру» опубликовал апрельский рейтинг самых высокооплачиваемых предложений от работодателей в России. Об этом пишут «Известия».

Так, в Сочи требуется специалист по недвижимости, которому предлагают зарплату от 500 тыс. до 1 млн рублей. В карточке вакансии прописано, что сотруднику предстоит общаться и встречаться с клиентами на рынке первичной и вторичной недвижимости, искать клиентов и принимать входящие обращения, подбирать недвижимость по запросу клиента, а также заниматься организацией процесса сделки при помощи юриста. Работодатель со своей стороны обещает полноценное, уникальное обучение, высокие проценты от сделок и карьерный рост. Такие же суммы предлагают соискателям на должность руководителя рекламного отдела в Москве.

В Красноярске открыта вакансия главного врача в стоматологическую клинику с зарплатой от 350 тыс. до 500 тыс. рублей. Работодателю нужен сотрудник с опытом работы в данной должности не менее трех лет. В Петропавловске-Камчатском есть вакансия старшего механика с зарплатой от 300 тыс. рублей на период нереста.

В Москве директору по продажам керамической плитки и керамогранита обещают зарплату от 250 тыс. рублей. Работник будет обязан формировать команду, разрабатывать планы развития и стратегии стандартов для руководителей отдела продаж и менеджеров. Работодатель ищет человека с опытом работы не менее трех лет в аналогичной должности и высшим образованием по специальности экономика или маркетинг.

Ранее HR-специалист рассказала о самой главной ошибке кандидатов на собеседовании.

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