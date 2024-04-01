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Самолет с 23 пассажирами выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы

Shot: на Камчатке самолет Ан-26 выкатился за пределы взлетной полосы

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Павел Лисицын/РИА «Новости»

Самолет Ан-26, вылетавший из Петропавловска-Камчатского в Магадан, выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По его информации, борт завяз в снегу во время взлета. На борту находились 23 пассажира и шесть членов экипажа. Предварительно, пострадавших нет. Всех эвакуировали. Причины произошедшего будет выяснять специальная комиссия Росавиации.

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