Самолет с 23 пассажирами выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы

Самолет Ан-26, вылетавший из Петропавловска-Камчатского в Магадан, выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По его информации, борт завяз в снегу во время взлета. На борту находились 23 пассажира и шесть членов экипажа. Предварительно, пострадавших нет. Всех эвакуировали. Причины произошедшего будет выяснять специальная комиссия Росавиации.

Уже несколько дней Камчатка находится во власти сильного циклона. В аэропорту Елизово задержаны вылеты рейсов в Тиличики и Северо-Курильск. А из-за метели и порывистого ветра отменены занятия двух смен в школах Петропавловска-Камчатского.

30 марта в Ассоциации туроператоров России (АТОР) сообщили, что турецкая авиакомпания Southwind приняла решение отменить полеты в Анталью из Калининграда.

29 марта издание Ura.ru со ссылкой на пресс-службу тюменского аэропорта Рощино сообщило, что четыре самолета экстренно посадили в аэропорту Екатеринбурга Кольцово.

11 марта рейс Омск — Москва посадили в Екатеринбурге из-за пассажира с менингитом.

Ранее пьяная пассажирка рейса Тбилиси — Москва устроила стриптиз в самолете.