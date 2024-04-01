Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Москвичам пообещали июньскую погоду в апреле

Метеоролог Вильфанд: в Москве в ближайшие дни ожидается июньская погода

close
100%
Владимир Астапкович/РИА «Новости»

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что москвичей в ближайшие дни ждет июньская погода. Его слова передает ТАСС.

По словам метеоролога, с 1 апреля в столицу России будет поступать жаркий африканский воздух, поэтому дневные и ночные температуры в начале недели будут примерно на 10-12 градусов выше нормы.

Также он сообщил, что в первой половине недели очень теплая погода прогнозируется в Калужской, Воронежской, Курской, Белгородской, Тульской, Липецкой, Ростовской областях. В этих регионах температура будет на уровне 24 градусов тепла.

Кроме того, в Краснодарском крае воздух прогреется до плюс 21-26 градусов, в Адыгее — до плюс 29 градусов, в Крыму — до 23-26 градусов. При этом осадки не ожидаются, добавил Вильфанд.

31 марта в пресс-службе объединенной сети магазинов «М.Видео-Эльдорадо» сообщили, что россияне готовятся к жаркому лету и начали скупать кондиционеры.

29 марта синоптик Александр Ильин рассказал, что в апреле погода в Москве будет с резкими перепадами температур. После похолодания в начале месяца температура воздуха резко пойдет на повышение и достигнет +20 градусов.

Ранее россиян предостерегли от выхода на подтаявший лед.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами