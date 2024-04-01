Москвичам пообещали июньскую погоду в апреле

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что москвичей в ближайшие дни ждет июньская погода. Его слова передает ТАСС.

По словам метеоролога, с 1 апреля в столицу России будет поступать жаркий африканский воздух, поэтому дневные и ночные температуры в начале недели будут примерно на 10-12 градусов выше нормы.

Также он сообщил, что в первой половине недели очень теплая погода прогнозируется в Калужской, Воронежской, Курской, Белгородской, Тульской, Липецкой, Ростовской областях. В этих регионах температура будет на уровне 24 градусов тепла.

Кроме того, в Краснодарском крае воздух прогреется до плюс 21-26 градусов, в Адыгее — до плюс 29 градусов, в Крыму — до 23-26 градусов. При этом осадки не ожидаются, добавил Вильфанд.

31 марта в пресс-службе объединенной сети магазинов «М.Видео-Эльдорадо» сообщили, что россияне готовятся к жаркому лету и начали скупать кондиционеры.

29 марта синоптик Александр Ильин рассказал, что в апреле погода в Москве будет с резкими перепадами температур. После похолодания в начале месяца температура воздуха резко пойдет на повышение и достигнет +20 градусов.

Ранее россиян предостерегли от выхода на подтаявший лед.