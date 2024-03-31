Ростовская полиция изъяла у бизнесмена контрафактные сигареты на 11 млн рублей

В Ростовской области полицейские изъяли у бизнесмена 60 тысяч пачек контрафактных сигарет стоимостью 11 млн рублей. Об этом сообщает «МВД Медиа».

Сотрудникам правоохранительных органов стало известно, что один из индивидуальных предпринимателей хранит у себя и продает немаркированную табачную продукцию. Предварительно, бизнесмен приобрел безакцизные сигареты для реализации в Новочеркасске.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело. Ему избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

До этого в Смоленске полиция изъяла у ранее судимого за реализацию контрафакта мужчины партию поддельного алкоголя на полмиллиона рублей. В гараже россиянина обнаружили сотни бутылок и канистр с поддельными спиртными напитками. На них были наклеены этикетки различных марок. Отмечается, что в будущем мужчина планировал перепродать их.

Ранее россиянам рассказали, как с 1 апреля изменится контроль табачной продукции.