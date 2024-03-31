На турбазе в Краснодарском крае после взрыва произошел пожар

В оперштабе Краснодарского края заявили, что в Апшеронском районе Кубани днем в воскресенье, 31 марта, произошел взрыв газа на турбазе «Водолей», за этим последовал пожар. Об этом сообщает газета «Коммерсантъ».

В публикации отмечается, что пожар начался приблизительно в 13:05. По предварительным данным, он произошел из-за вспышки газо-воздушной смеси из газового баллона. В инциденте пострадал один человек, которого доставили в местную центральную районную больницу.

Издание подчеркивает, что по состоянию на 13:20 пожарным удалось локализовать огонь на площади 500 кв. м. К 13:57 было ликвидировано открытое горение. В тушении пожара участвуют 49 специалистов и 16 единиц техники. С турбазы было эвакуировано 50 человек.

До этого стало известно, что в Москве загорелась кровля одного из зданий МГТУ имени Баумана на площади 20 квадратных метров.

28 марта сообщалось, что в Москве на Калужском шоссе произошел пожар в торговом центре «Красная Пахра». Изначально загорелась стена, потом огонь перекинулся на кровлю.

Ранее кошка спасла хозяев во время пожара в частном доме в Ростовской области.