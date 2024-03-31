Родственница обвиняемого в теракте Файзова раскрыла подробности о ночи трагедии

Вторая супруга отца обвиняемого в теракте в «Крокус Сити Холле» Мухаммадсобира Файзова Кумри Сафарова сообщила РИА Новости, что полиция пришла в их квартиру в четыре часа утра 23 марта.

По ее словам, вечером 22 марта они из интернета узнали о стрельбе в «Крокусе», однако о какой-либо причастности сына ее мужа речь не шла. Об этом сообщили полицейские, пришедшие в четыре часа утра к ним в дом. По словам женщины, ее супруг и его племянник спали.

«Я готовила завтрак. В дверь постучали, спросили, мужики есть у вас? Разбудили их», — сказала Сафарова.

Она отметила, что все были доставлены в отделение.

Также Сафарова призналась, что лично видела своего пасынка только в детстве. По словам женщины, она не общается и не видится с детьми мужа от другого брака.

До этого бывший аналитик Центрального разведывательного управления США (ЦРУ) Ларри Джонсон заявлял, что именно западным странам был выгоден теракт в «Крокусе», его целью было ослабить военное и политическое влияние РФ.

Ранее был раскрыт принцип отбора исполнителей теракта в «Крокусе».