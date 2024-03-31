Появились кадры из дома в дагестанском Каспийске, где проходила КТО

Агентство РИА Новости показало видео из дома в Каспийске, где проходила контртеррористическая операция (КТО). Ролик появился в Telegram-канале агентства.

На кадрах видна квартира, в которой укрывались подозреваемые. По данным агентства, силовики завершили операцию в доме, и жильцам разрешили вернуться в свои квартиры.

Один из них рассказал, что людей вывели из дома примерно в 6:00 мск и первое время запретили покидать территорию двора.

До этого в Махачкале и Каспийске отменили режим контртеррористической операции после задержания нескольких человек.

В Национальном антитеррористическом комитете (НАК) сообщали о задержании трех человек в Дагестане, которые планировали теракты.

31 марта в Каспийске и двух районах Махачкалы объявляли режим КТО. Оперативный штаб НАК в Дагестане обратился к жителям республики с просьбой быть бдительными и оказывать помощь сотрудникам правоохранительных органов в решении задач по борьбе с терроризмом.

Ранее ФСБ предотвратила теракты в отношении российских военных в Белгородской области.