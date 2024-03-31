В Махачкале и Каспийске отменили режим КТО

В Махачкале и Каспийске отменили режим контртеррористической операции (КТО) после задержания нескольких человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на оперативный штаб Национального антитеррористического комитета (НАК) по Дагестану.

«В 12:00 режим контртеррористической операции в пределах административных границ Ленинского, Советского районов г. Махачкалы и города Каспийска Республики Дагестан прекращен», — заявили в оперштабе.

До этого в НАК рассказали, что в ходе контртеррористической операции задержаны три человека, подозреваемых в планировании террористических преступлений. При осмотре мест задержания найдены автоматическое оружие, боеприпасы и готовое к применению самодельное взрывное устройство.

29 марта ФСБ сообщила о предотвращении теракта в Ставропольском крае. Силовики задержали трех граждан одной из стран Центральной Азии, которые, по версии следствия, собирались устроить взрыв в месте массового пребывания людей. Для начинки бомбы они купили гвозди.

Ранее появилось видео с обстановкой на месте проведения КТО в Махачкале.