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Суд в Оренбурге арестовал владельца ЛГБТ*-бара по статье об экстремизме

Суд в Оренбурге арестовал владельца ЛГБТ-бара до 18 мая

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Центральный районный суд Оренбурга принял решение арестовать владельца ЛГБТ («Международное общественное движение ЛГБТ» признано экстремистским и террористическим, запрещено на территории РФ)-бара за организацию деятельности экстремистской организации до 18 мая. Об этом сообщает ТАСС.

«Центральным районным судом Оренбурга рассмотрены материалы по ходатайству следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении владельца бара, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 282.2 УК РФ.», — следует из сообщения.

Отмечается, что суд арестовал обвиняемого на один месяц и 20 дней, до 18 мая, таким образом частично удовлетворив ходатайство следствия.

До этого сообщалось, что Росфинмониторинг внес в перечень террористов и экстремистов администратора и арт-директора ночного клуба Pose из-за пропаганды ЛГБТ.

19 марта глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина заявила, что в Оренбурге впервые возбудили уголовное дело по статье об организации деятельности экстремистской организации в отношении ЛГБТ-клуба. По данным Telegram-канала «Осторожно, новости», в клубе «для своих» рейды проходили регулярно, последний состоялся 12 марта после доноса местной националистической организации.

Ранее в Брянске закрылся ночной клуб, у входа в который блогер сожгла свой паспорт.

*  «Международное общественное движение ЛГБТ» признано экстремистским и террористическим, запрещено на территории РФ
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