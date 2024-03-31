При отражении атаки БПЛА в Ярославской области никто не пострадал

После отражения атаки трех беспилотных летательных аппаратов в Ярославской области никто не пострадал, разрушений нет. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Михаил Евраев.

«Отражена атака трех украинских беспилотников. На месте их падения разрушений и пострадавших нет», — написал он.

Глава региона отметил, что в области могут находиться фрагменты подавленных дронов, которые важны для следствия. При их обнаружении Евраев призывает отойти на безопасное расстояние и незамедлительно сообщить о местонахождении фрагментов по телефону 112.

До этого старший офицер пресс-центра группировки Сергей Румянцев сообщил, что южная группировка войск при поддержке авиации и артиллерии смогла улучшить положение по переднему краю, а также уничтожить более ста беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины (ВСУ) за сутки.

30 марта Минобороны России заявляло, что в небе над Белгородской областью были сбиты два украинских беспилотника.

Ранее в ЛНР сообщили о росте разновидности используемых ВСУ беспилотников.