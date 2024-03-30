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Посвященный памяти жертв теракта концерт возле «Крокуса» начался с минуты молчания

Концерт оркестра под руководством Гергиева у «Крокуса» начался с минуты молчания

Минутой молчания начался концерт возле красногорского «Крокус Сити Холла», посвященный памяти погибших в теракте 22 марта. Об этом сообщает ТАСС.

Возле стихийного мемориала из зажженных свечей выложены фигуры журавлей, свечи также были в лампадах у многих пришедших к месту трагедии. Во время минуты молчания на фасаде «Крокуса» включили видеоряд с летящими в небо журавлями.

Минута молчания началась в 19:52 мск — примерно в это время 22 марта вооруженные люди ворвались в помещение комплекса и открыли огонь по посетителям.

После того как люди почтили память погибших, на сцену вышел музыкальный коллектив под руководством российского дирижера Валерия Гергиева.

Отмечается, что в течение всего дня рядом с «Крокус Cити Холлом» проходят памятные мероприятия.

30 марта «Волонтеры Победы» провели в разных регионах России акции памяти о жертвах теракта в «Крокус Сити Холле».

Ранее в СК заявили об установлении личностей 134 погибших при теракте в «Крокусе».

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Теракт в «Крокус Сити Холле»
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