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Оператор беспилотника рассказал об уничтожении танка Abrams в зоне СВО

Оператор FPV-дрона подбил американский танк Abrams на Авдеевском направлении

Боец Вооруженных сил РФ уничтожил американский танк Abrams на Авдеевском направлении с помощью FPV-дрона. Об этом сообщает Минобороны РФ в своем Telegram-канале.

Оператор дрона рассказал, что сделал вылет с камерой и тепловизором, который показал «теплую точку» движения техники.

«Подлетать начал — смотрю, это танчик. Очевидно было — большой. Потихоньку пристроился к нему... спикировал, и он с одной маленькой «морковки» вспыхнул как спичка», — рассказал военный.

Сначала солдат решил, что подбил немецкий танк Leopard, однако выяснилось, что это Abrams.

12 июня герой России, член экипажа танка «Алеша» Расим Баксиков заявил, что танки Abrams и Leopard 2 вязнут в жирной почве Украины и становятся легкой целью.

До этого сообщалось, что ВС РФ научились легко выводить из строя американские танки Abrams.

Ранее были опубликованы кадры уничтожения танка Abrams в зоне СВО.

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