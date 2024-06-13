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Дзюба выложил фото со Слуцким из Китая

Артем Дзюба выложил фото с Леонидом Слуцким из Китая

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artem.dzyuba/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Российский футболист Артем Дзюба в своем Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) опубликовал новое фото.

Футболист, который отдыхает в Китае вместе с супругой, друзьями и главным тренером «Шанхай Шеньхуа» Леонидом Слуцким, сфотографировался на фоне города.

Дзюба по итогам минувшего сезона покинул московский «Локомотив».

В сезоне-2023/24 35-летний нападающий провел 26 матчей во всех турнирах, забил четыре мяча и отдал четыре голевых передачи. «Локомотив» по итогам сезона в Российской премьер-лиге (РПЛ) занял четвертое место, набрав 53 очка. Перед заключительным туром прошедшего розыгрыша Премьер-лиги на чемпионство претендовали сразу три команды – «Динамо», «Краснодар» и «Зенит».

«Быки» принимали москвичей, при этом бело-голубым для титула было достаточно сыграть вничью, однако они проиграли 0:1. Тем не менее «Краснодар» не смог занять первое место, поскольку в параллельном матче «Зенит» обыграл «Ростов» и с отрывом в одно очко стал первым.

Дзюба перешел в московский клуб в феврале 2023 года. До перехода в московскую команду нападающий несколько месяцев находился без команды после расторжения контракта с турецкой «Аданой Демирспор».

Ранее орангутан из зоопарка Дортмунда предсказал имя победителя первого матча Евро-2024.

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