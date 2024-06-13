Россиянина, осудившего антисемитский погром в Махачкале, отправили на обязательные работы

Первый секретарь Магнитогорского отделения ЛКСМ РФ Василий Кунышев получил 20 часов обязательных работ за осуждение антисемитского погрома в аэропорту Махачкалы. Об этом он рассказал в своем Telegram-канале.

Кунышев назвал это дело сфабрикованным по причине его политической и общественной деятельности. Однако прекращать ее мужчина не собирается, несмотря на то, что, по его мнению, вслед за административным может последовать и уголовное преследование. Уезжать из России активист также не планирует.

«Полный абсурд судить человека за оскорбление представителей идеологии радикального ислама. Тем более абсурд приравнивать террористов и простых мусульман...Даже несмотря на то, что я уважаю и люблю простых миролюбивых мусульман, но террористов то я действительно ненавижу. Это факт, который я никогда не скрывал. Поэтому вполне очевидно, что из абсурда выше меня признали виновным», — считает политик.

30 октября он опубликовал пост в группе Politico Sociaalismus, в котором назвал участников антиизраильского погрома трусами и обезьянами. В итоге против Кунышева было возбуждено дело по статье «Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства».

Ранее Путин назвал «мразями» тех, кто инициировал беспорядки в Дагестане.