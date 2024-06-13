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США и Украина подписали соглашение по безопасности до 2034 года

Reuters: Байден и Зеленский подписали соглашение по безопасности на 10 лет

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Elizabeth Frantz/Reuters

Президенты США и Украины Джо Байден и Владимир Зеленский подписали на саммите «Большой семерки» соглашение по безопасности между двумя странами, которое рассчитано на 10 лет. Об этом сообщает Reuters.

«Стороны признают, что это соглашение поддерживает переход к возможному членству Украины в альянсе НАТО», — отмечается в документе.

В тексте соглашения Киев и Вашингтон признают, что Украина нуждается в постоянных инвестициях в оборонную отрасль, соответствующих стандартам Североатлантического альянса (НАТО). В документе указано, что США планируют предоставлять украинской стороне военную продукцию, разведданные, а также тренировать солдат Вооруженных сил Украины и развивать военно-промышленный комплекс республики.

Таким образом, США стали 16-й страной, подписавшей соглашение по безопасности с Украиной.

До этого американские СМИ сообщали, что в двустороннем соглашении по безопасности будет пункт о том, что Соединенные Штаты проведут консультации с Украиной на высоком уровне в течение 24 часов в случае нападения на страну в будущем.

Ранее страны G7 одобрили выделение $50 млрд Киеву за счет замороженных активов РФ.

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