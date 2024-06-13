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G7 заключили политическое соглашение по заблокированным активам РФ

Мелони объявила о достижении политического соглашения G7 по финактивам РФ

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Global Look Press

Лидеры стран — участниц «Группы семи» в рамках саммита смогли заключить политическое соглашение по применению заблокированных финансовых активов России в пользу Украины. С таким заявлением выступила премьер-министр Италии Джорджа Мелони, чьи слова передает ТАСС.

«Мы достигли <...> соглашения о <...> финансовой поддержке Украине в размере $50 млрд до конца года», — рассказала она.

Мелони уточнила, что деньги будут направлены республике посредством системы займов.

Согласно информации политика, речь идет не об изъятии материальных средств, а об использовании доходов от замороженных инвестированных активов РФ под гарантии кредитования Украины. На данный момент осталось разработать техническую сторону вопроса, добавила Мелони.

«Это не конфискация, а [использование] накопленных процентов», — пояснила премьер.

Лидеры «Большой семерки» договорились выделить Украине кредит в размере $50 млрд. Он будет погашаться за счет доходов от замороженных российских активов в Европе. О новых антироссийских мерах будет объявлено по итогам саммита G7, который стартует в Италии. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в США рассказали, что сделают страны G7 с замороженными российскими активами.

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