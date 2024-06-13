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Путин наградил школьников, спасавших людей в «Крокусе»

Путин наградил школьников, спасавших людей при теракте в «Крокус Сити Холле»

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Evgenia Novozhenina/Reuters

Президент РФ Владимир Путин наградил медалями «За спасение погибавших» школьников, которые спасали людей при теракте в концертном зале «Крокус Сити Холл» в Красногорске. Указ появился на портале правовой информации.

Согласно документу, медалями награждены ученица школы №1900 города Москвы Виктория Волчихина, учащийся столичной школы №1191 Александр Журик, ученица Московского государственного образовательного комплекса Елизавета Терехова и ученик школы №1564 Артемий Филимонов.

Вечером 22 марта в концертном зале «Крокус Сити Холл» в Красногорске произошел теракт. Несколько мужчин, вооруженных автоматами, открыли огонь по посетителям, а позже продолжили нападение внутри концертной площадки.

В здании произошел крупный пожар, в том числе полностью сгорел концертный зал, в котором планировалось провести музыкальное мероприятие. По данным Следственного комитета России, для этих целей преступники применили бензин.

23 марта в Брянской области задержали исполнителей теракта — Далерджона Мирзоева, Саидакрама Рачабализоду, Шамсидина Фаридуни и Мухаммадсобира Файзова. Затем были задержаны их предполагаемые пособники. Всего по делу о теракте в качестве обвиняемых привлекли 20 человек. Власти заявили, что доказали связь террористов с украинскими националистами.

Ранее глава Минздрава России Михаил Мурашко рассказал о состоянии пострадавших в теракте в «Крокусе».

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Теракт в «Крокус Сити Холле»
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