Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Петербурге двухлетний ребенок попал в реанимацию после падения из окна

«Фонтанка»: в Петербурге двухлетняя девочка выжила после падения из окна

close
100%
Shutterstock

В Выборгском районе Петербурга маленький ребенок выпал из окна квартиры на четвертом этаже. Об этом сообщает «Фонтанка».

Инцидент произошел в многоэтажке на проспекте Тореза, двухлетняя девочка выпала из окна квартиры на четвертом этаже. Ребенок выжил, с многочисленными травмами пострадавшую госпитализировали.

Врачи диагностировали у нее ушиб головного мозга, закрытые травмы груди и живота. Девочку подключили к ИВЛ и поместили в отделение реанимации. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

До этого сообщалось, что в Петербурге в центре города мать с ребенком выпали из окна. Мать с трехлетним мальчиком приехали к бабушке. Женщины увлеклись разговором и не заметили, как младший член семьи облокотился на москитную сетку, после чего выпал из окна третьего этажа. Шокированная мать устремилась за ним. В результате 25-летняя россиянка попала в реанимацию с переломом поясничных позвонков, катотравмой, серьезными травмами головы, груди и ног. Ребенка направили в детское медучреждение с ушибом головного мозга, переломом лобной кости и закрытой черепно-мозговой травмой. Он также находится в реанимации.

Ранее в Ленобласти мальчика госпитализировали с переломом черепа после падения со второго этажа.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами