В Петербурге двухлетний ребенок попал в реанимацию после падения из окна

В Выборгском районе Петербурга маленький ребенок выпал из окна квартиры на четвертом этаже. Об этом сообщает «Фонтанка».

Инцидент произошел в многоэтажке на проспекте Тореза, двухлетняя девочка выпала из окна квартиры на четвертом этаже. Ребенок выжил, с многочисленными травмами пострадавшую госпитализировали.

Врачи диагностировали у нее ушиб головного мозга, закрытые травмы груди и живота. Девочку подключили к ИВЛ и поместили в отделение реанимации. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

До этого сообщалось, что в Петербурге в центре города мать с ребенком выпали из окна. Мать с трехлетним мальчиком приехали к бабушке. Женщины увлеклись разговором и не заметили, как младший член семьи облокотился на москитную сетку, после чего выпал из окна третьего этажа. Шокированная мать устремилась за ним. В результате 25-летняя россиянка попала в реанимацию с переломом поясничных позвонков, катотравмой, серьезными травмами головы, груди и ног. Ребенка направили в детское медучреждение с ушибом головного мозга, переломом лобной кости и закрытой черепно-мозговой травмой. Он также находится в реанимации.

Ранее в Ленобласти мальчика госпитализировали с переломом черепа после падения со второго этажа.