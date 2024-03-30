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Сварщика из Ленобласти задержали за комментарий о теракте в «Крокусе»

«Фонтанка»: в Ленобласти сварщика задержали за комментарий о теракте в «Крокусе»

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Global Look Press

В Ленобласти сварщика задержали за комментарий с высказыванием о теракте в «Крокусе». Об этом сообщает «Фонтанка».

По информации издания, инцидент произошел в Тихвине. В одной из групп во «ВКонтакте» 26-летний уроженец Башкирии, работающий сварщиком, оставил комментарий о нападении террористов на подмосковный «Крокус».

Сотрудники правоохранительных органов усмотрели признаки оправдания терроризма в оставленном россиянином комментарии со смайликами, умаляющем ценность человеческой жизни. Полицейские нашли автора, 29 марта к нему пришли сотрудники уголовного розыска. Мужчину доставили в отдел.

По предварительным данным «Фонтанки», мужчина признал свою вину. По его словам, своим комментарием он стремился снизить эмоциональность других пользователей. Россиянина отпустили под обязательство о явке, уголовное дело на данный момент не возбуждено.

Ранее в Петербурге арестовали «шутившего» о теракте в «Крокусе» гражданина Таджикистана.

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