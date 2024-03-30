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Ликвидировано открытое горение на кровле корпуса Бауманки

Пожарные ликвидировали открытое горение на кровле корпуса Бауманки

Открытое горение на кровле корпуса МГТУ имени Н. Э. Баумана в Москве ликвидировано. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на оперативные службы.

По словам собеседника агентства, открытое горение ликвидировано и проводится проливка. В пресс-службе университета сообщили, что угрозы для жизни студентов и сотрудников в настоящее время нет.

По уточненной информации, горел реконструируемый корпус МГТУ в Бригадирском переулке. Здание построили в конце XIX века. В нем находилась химическая лаборатория Императорского Московского технического училища.

28 марта сообщалось, что в Москве на Калужском шоссе произошел пожар в торговом центре «Красная Пахра». Изначально загорелась стена, потом огонь перекинулся на кровлю.

До этого сообщалось, что крупный пожар в цехе с пиломатериалами полностью потушили в Красноярском крае. В ГУ МЧС России рассказали, что площадь пожара в цехе с пиломатериалами составила 1000 квадратных метров.

Ранее в бразильском Ресифи загорелся небоскреб.

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