Полицейские изъяли у жителей Запорожской области 4 автомата и 960 патронов

В Запорожской области полицейские изъяли у двух жителей 4 автомата и 960 патронов. Об этом сообщает «МВД Медиа».

По информации ведомства, инцидент произошел в селе Константиновка Мелитопольского района. Полицейские совместно с сотрудниками ФСБ во время отработки оперативной информации нашли на чердаке одного из домов автомат АКС-74 и магазин с 30 патронами калибра 5,45 мм.

Еще три единицы АКС-74 и АКС-74У, а также 930 патронов правоохранительные органы обнаружили в автомобиле, который принадлежит другому жителю села.

Оружие и патроны изъяли. Их отправили на экспертизу. По ее результатам будет принято процессуальное решение, сообщает «МВД Медиа».

Ранее в ФСБ назвали число выявленных подпольных оружейников в РФ с начала года.