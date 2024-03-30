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Полицейские изъяли у жителей Запорожской области 4 автомата и 960 патронов

В Запорожской области у жителей изъяли 4 автомата и 960 патронов

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МВД Медиа

В Запорожской области полицейские изъяли у двух жителей 4 автомата и 960 патронов. Об этом сообщает «МВД Медиа».

По информации ведомства, инцидент произошел в селе Константиновка Мелитопольского района. Полицейские совместно с сотрудниками ФСБ во время отработки оперативной информации нашли на чердаке одного из домов автомат АКС-74 и магазин с 30 патронами калибра 5,45 мм.

Еще три единицы АКС-74 и АКС-74У, а также 930 патронов правоохранительные органы обнаружили в автомобиле, который принадлежит другому жителю села.

Оружие и патроны изъяли. Их отправили на экспертизу. По ее результатам будет принято процессуальное решение, сообщает «МВД Медиа».

Ранее в ФСБ назвали число выявленных подпольных оружейников в РФ с начала года.

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