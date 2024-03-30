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Белгородских школьников примут в «Сириусе»

Из Белгородской области 200 школьников направят в «Сириус»

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Пресс-служба федеральной территории Сириус

Не менее 200 школьников из Белгородской области и Белгорода примет у себя федеральная территория «Сириус», расположенная на Черноморском побережье. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу администрации федеральной территории.

«31 марта в 15.00 на станцию Имеретинский курорт прибудут дети из Белгородской области — 200 школьников, которых вывозят с территории региона из-за неблагоприятной обстановки. Вместе с детьми приедут их тренеры — сотрудники спортивной школы олимпийского резерва Белгородской области. Ребята будут жить, учиться и тренироваться на федеральной территории «Сириус», — сообщили в пресс-службе.

Для белгородских школьников в «Сириусе» подготовили соответствующую инфраструктуру, в том числе гостей ждет культурная программа и спортивные мероприятия.

До этого губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов заявил, что регион примет более 300 детей из Белгородской области.

Ранее в РЖД заявили о повышенном спросе на билеты из Белгородской области.

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