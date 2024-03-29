В Ставропольском крае предотвратили теракт

Федеральная служба безопасности (ФСБ) России предотвратила теракт в Ставропольском крае. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ.

По его информации, теракт готовили трое граждан одной из стран Центральной Азии. Они планировали совершить взрыв в месте массового пребывания людей.

Накануне начальник Главного управления МВД России по Ставропольскому краю Андрей Мишагин сообщил, что в регионе сотрудники правоохранительных органов предотвратили 12 террористических актов за год.

По его словам, злоумышленники готовились совершить теракты на объектах транспортной инфраструктуры, органов государственной власти и массового пребывания людей.

Вечером 22 марта в концертном зале «Крокус Сити Холл» в подмосковном Красногорске произошел теракт. Перед выступлением группы «Пикник» в помещение ворвались вооруженные мужчины и открыли стрельбу по присутствующим.

На следующий день четверых подозреваемых в теракте задержали в Брянской области. Спустя сутки их арестовали и отправили в СИЗО до 22 мая. Им грозит пожизненное заключение.

Ранее Патрушев заявил, что Украина стоит за терактом в «Крокусе».