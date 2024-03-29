Зеленский ответил на петицию об ограничении онлайн-казино

Президент Украины Владимир Зеленский в видеообращении, размещенном в его телеграм-канале, сообщил, что поручил профильным государственным органам провести анализ функционирования в стране онлайн-казино.

«Сегодня очень быстро собрала необходимые голоса петиция по тематике казино — игровых онлайн-платформ. О том, как это распространено и как это оказывает влияние на часть общества. Я поручил главе Службы безопасности Украины (СБУ. — «Газета.Ru»), Госспецсвязи (Государственной службе специальной связи и защиты информации. —«Газета.Ru»), минцифры (министерству цифровой трансформации. — «Газета.Ru») и секретарю Совета национальной безопасности и обороны (СНБО.— «Газета.Ru») собрать для меня всю аналитику по этому вопросу и на следующей неделе предложить решение», — сказал украинский президент.

До этого депутат Верховной рады Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) рассказал, что украинские военные проигрывают огромные суммы в онлайн-казино и на ставках, лишая себя возможности приобрести недвижимость, инвестировать средства или просто сохранить деньги.

Позже интернет-издание «Инсайдер UA» сообщило, что в 2023 году украинцы ежедневно проигрывали онлайн-казино $10,18 млн.

Петиция с требованием ограничить работу онлайн-казино, которую разместили на сайте президента Украины, за несколько часов набрала необходимые для рассмотрения 25 тысяч подписей.

Ранее полицейские накрыли подпольный покерный клуб в новосибирском подвале.