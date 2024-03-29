Мать обвиняемого в теракте в «Крокусе» попросила прощения у семей погибших

Мать одного из террористов, атаковавших подмосковный концертный зал «Крокус Сити Холл», Шамсидина Фаридуни, обратилась к своему сыну и родным жертв атаки. Об этом сообщает видеоагентство Ruptly.

Мать обвиняемого в совершении теракта Муассар Заргарова попросила от имени своей семьи прощения за то, что сделал ее сын.

«Я прошу прощения от имени своей семьи у родственников [людей], которые погибли. Они тоже мамы, у них есть сыновья, у них есть мамы. Cыночек... Зачем ты это сделал?.. Если для Бога, ты никогда шахидом не станешь», — в слезах сказала женщина.

До этого родственник одного из фигурантов дела о теракте в «Крокусе» рассказал о его поведении за несколько месяцев до трагедии.

Вечером 22 марта в концертном зале «Крокус Сити Холл» в подмосковном Красногорске произошел теракт. По версии следствия, перед выступлением группы «Пикник» Далерджон Мирзоев, Саидакрами Рачабализода, Мухаммадсобир Файзов и Шамсидин Фаридуни, вооруженные автоматами, открыли огонь по посетителям на входе, а позже продолжили нападение внутри концертной площадки.

В ходе теракта преступники подожгли здание с помощью бензина, в результате концертный зал полностью сгорел.

Утром 23 марта четверых подозреваемых в теракте задержали в Брянской области. На следующий день их арестовали и отправили в СИЗО до 22 мая.

Ранее был раскрыт принцип отбора исполнителей теракта в «Крокусе».