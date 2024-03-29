В офис третьей за день московской криптобиржи нагрянули силовики

В офисе криптообменника Insight Cash в Москве прошла проверка, сообщили «Газете.Ru» в компании. По словам представителя обменника, компания не работает с украинскими банками, и у нее нет возможности выводить фиатные (необеспеченные драгоценными металлами. — «Газета.Ru») денежные средства.

«В нашем офисе также была проверка, длилась она недолго, так как у нас отсутствует возможность вывода фиатных денежных средств на карточки банков, а также мы не работаем с украинскими банками. Мы никак не могли участвовать в осуществлении платежей на счета террористов, атаковавших недавно нашу страну, расследованием дела которых занимаются структуры ФСБ и Следственного Комитета», — сообщили в Insight Cash.

29 марта силовики провели обыски в офисе криптобиржи Beribit, расположенном в столичном деловом центре «Москва-Сити». По данным ТАСС, во время обысков была изъята техника и оборудование.

Как сообщал ранее Telegram-канал Baza, в «Москве-Сити» прошли обыски у криптообменников. По данным канала, это связано с делом о теракте в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холл». По информации очевидцев события, сотрудников правоохранительных органов интересует не только Beribit, но и другие обменники криптовалюты, базирующиеся в «Москве-Сити».

Как сообщил «Лайф» со ссылкой на Shot, обыски прошли также в офисе криптобиржи ABCeX.

Ранее в московском отеле, где могли жить террористы, провели обыски.