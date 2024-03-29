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Проект «Пять морей и озеро Байкал» назвали способом вывести сферу туризма на новый уровень

Политолог Рудаков: Путин стремится сделать сферу туризма доступной для всех

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Михаил Метцель/POOL/РИА Новости

Президент России Владимир Путин стремится сделать сферу туризма доступной и интересной для всех возрастных групп вне зависимости от уровня доходов считает политолог, эксперт Института социальных исследований (ЭИСИ) Александр Рудаков.

«Это предполагает расширение возможностей во всех ценовых сегментах, благодаря чему отдыхающим должны стать доступны туристические маршруты на любой кошелек в любых форматах – оздоровительных, культурно-исторических, развлекательных, спортивных», — сказал он.

По словам Рудакова, самый востребованный формат отдыха в России – это отдых на море.

«Флагманской инициативой в сфере реализации стратегии президента, направленной на создание суверенной туристической отрасли, выступает проект «Пять морей и озеро Байкал». Предстоит модернизация сферы внутреннего туризма через строительство современной туристической и рекреационной инфраструктуры, а также повышение транспортной доступности туристических центров, создание инфраструктуры современных транспортных коммуникаций», — отметил политолог.

Рудаков добавил, что планы президента по проекту «Пять морей и озеро Байкал» выведут сферу туризма на принципиально новый уровень.

«В рамках реализации проекта центрами притяжения отдыхающих станут не только Краснодарский край, Крым, Санкт-Петербург и Калининград, но также Дагестан, Запорожская область, Приморский край, Иркутская область и Бурятия. Сфера туризма выйдет на новый уровень, сама отрасль станет драйвером развития бизнеса и стимулом открытия новых производств», — сказал политолог.

Ранее Владимир Путин Путин в режиме видеоконференции провел совещание по вопросам развития проекта федеральных круглогодичных курортов «Пять морей и озеро Байкал».

«До 2030 года предстоит почти вдвое – до 140 миллионов – увеличить число ежегодных путешествий по стране, для этого расширять именно доступное предложение разнообразных туристических услуг, что называется, на любой вкус, чтобы граждане могли увидеть уникальную природу России», — отметил президент России.

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