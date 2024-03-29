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Следствие просит суд арестовать девятого фигуранта дела о теракте в «Крокусе»

СК запросил арест для девятого фигуранта дела о теракте в «Крокусе»

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Руслан Кривобок/РИА Новости

Следствие попросило суд наложить арест на девятого фигуранта уголовного дела о теракте в московском концертном зале «Крокус Сити Холл». Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на судебную пресс-службу.

«В суд поступило ходатайство СК об аресте Лутфуллои Назримада», — указывается в публикации.

Согласно информации пресс-службы, мужчине вменяют нарушение п. «б» ч. 3 ст. 205 УК Российской Федерации.

Вечером 22 марта в «Крокус Сити Холл» произошел теракт. Перед выступлением группы «Пикник» в зал ворвались вооруженные люди и открыли огонь по зрителям. После этого прогремели взрывы, возник пожар. Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте (ст. 205 УК РФ).

По версии следствия, перед выступлением группы «Пикник» Далерджон Мирзоев, Саидакрами Рачабализода, Мухаммадсобир Файзов и Шамсидин Фаридуни, вооруженные автоматами, открыли огонь по посетителям на входе, а позже продолжили нападение внутри концертной площадки.

В ходе теракта преступники подожгли здание с помощью бензина, в результате концертный зал полностью сгорел.

Утром 23 марта четверых подозреваемых в теракте задержали в Брянской области. На следующий день их арестовали и отправили в СИЗО до 22 мая.

Ранее родители устроившего пожар в «Крокусе» террориста рассказали о последнем разговоре с ним.

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