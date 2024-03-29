В Талибане* начнут наказывать женщин избиением камнями

Талибы (организация запрещена в России) будут забивать женщин камнями за прелюбодеяние (супружескую измену). Об этом пишет The Guardian.

«Вы можете назвать это нарушением прав женщин, когда мы публично забиваем их камнями за совершение прелюбодеяния, потому что это противоречит вашим демократическим принципам. Но я представляю Аллаха, а вы представляете Сатану», — прокомментировал это решение глава режима талибов Хайбатулла Ахундзада.

Помимо забивания женщин камнями, также в стране намерены вернуться к практике публичной порки.

До этого спецпредставитель президента России по Афганистану и директор второго азиатского департамента МИД Замир Кабулов заявил, что в Москве «в свое время мы отчасти погорячились», признав «Талибан» террористической организацией, поскольку он эволюционировал, объявив себя национальным движением.

В марте 2022 года талибы запретили ученицам средней и старшей школы посещать уроки, в декабре 2022 году запрет распространился и на начальные школы.

Женщинам запрещено присутствовать в вузах как для получения образования, так и в качестве преподавательниц. 13 августа 2022 года при подавлении демонстрации женщин за право на образование в Кабуле талибы открыли огонь.

С мая 2022 года в Афганистане введено обязательное ношение хиджаба. Также афганским женщинам запрещено посещать парки Кабула. Женщины в стране полностью отстранены от работы в международных организациях и НПО.

25 июня 2023 года в «Талибане» заявили, что вернули женщинам Афганистана статус «свободных людей».

Ранее «Талибан» сообщил о выводе центров подготовки и вербовки ИГИЛ (организация запрещена в России) из Афганистана.