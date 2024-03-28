Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

ИГИЛ* вывел центры подготовки террористов из Афганистана

«Талибан»** сообщил о выводе центров подготовки и вербовки ИГИЛ из Афганистана

close
100%
Ebrahim Noroozi/AP

«Исламское государство» (организация запрещена в России) избавилось от своих центров вербовки и подготовки террористов в Афганистане, утверждает глава политического офиса движения «Талибан» (организация запрещена в России) в Катаре Сухейль Шахин. Об этом он заявил РИА Новости.

Шахин подтвердил, что раньше центры ИГИЛ находились в северной и восточной частях Афганистана, когда власть в стране принадлежала проамериканской администрации. Однако после того, как к власти пришли талибы, с группировкой начали ожесточенно бороться.

«После обретения независимости, мы уничтожили их в этих районах, их там больше нет. В Афганистане нет ни центров подготовки, ни центров вербовки, ни центров сбора средств. Они скрываются и вывели свои центры за пределы Афганистана», — рассказал представитель «Талибана».

27 марта РИА Новости со ссылкой на источник сообщило, что террористов, совершивших нападение на «Крокус Сити Холл», вербовали через Telegram-канал «Садои Хуросон» («Голос Хорасана»), принадлежащий афганскому крылу «Исламского государства».

В октябре 2023 года директор ФСБ РФ Александр Бортников сообщал о том, что британские и американские спецслужбы создают у южных границ СНГ в Афганистане «пояс нестабильности». Тогда же он заявил, что запрещенный «Вилаят Хорасан» (который взял на себя ответственность за теракт в «Крокус Сити Холл». — Прим. ред.) наращивает потенциал, что со временем позволит ему перейти к совершению терактов за пределами Афганистана.

Ранее «Талибан» пообещал продолжить борьбу с афганским крылом ИГ.

*   организация запрещена в России
**   организация запрещена в России
Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами