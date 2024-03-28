ИГИЛ* вывел центры подготовки террористов из Афганистана

«Исламское государство» (организация запрещена в России) избавилось от своих центров вербовки и подготовки террористов в Афганистане, утверждает глава политического офиса движения «Талибан» (организация запрещена в России) в Катаре Сухейль Шахин. Об этом он заявил РИА Новости.

Шахин подтвердил, что раньше центры ИГИЛ находились в северной и восточной частях Афганистана, когда власть в стране принадлежала проамериканской администрации. Однако после того, как к власти пришли талибы, с группировкой начали ожесточенно бороться.

«После обретения независимости, мы уничтожили их в этих районах, их там больше нет. В Афганистане нет ни центров подготовки, ни центров вербовки, ни центров сбора средств. Они скрываются и вывели свои центры за пределы Афганистана», — рассказал представитель «Талибана».

27 марта РИА Новости со ссылкой на источник сообщило, что террористов, совершивших нападение на «Крокус Сити Холл», вербовали через Telegram-канал «Садои Хуросон» («Голос Хорасана»), принадлежащий афганскому крылу «Исламского государства».

В октябре 2023 года директор ФСБ РФ Александр Бортников сообщал о том, что британские и американские спецслужбы создают у южных границ СНГ в Афганистане «пояс нестабильности». Тогда же он заявил, что запрещенный «Вилаят Хорасан» (который взял на себя ответственность за теракт в «Крокус Сити Холл». — Прим. ред.) наращивает потенциал, что со временем позволит ему перейти к совершению терактов за пределами Афганистана.

Ранее «Талибан» пообещал продолжить борьбу с афганским крылом ИГ.