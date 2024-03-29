В Анапе студенты устроили потасовку и попали на видео

Студенты из Анапы устроили массовую драку. Об этом сообщает Telegram-канал «ПВА».

Инцидент произошел около Анапского индустриального техникума. На кадрах с места инцидента заметно, как несколько студентов нападают на одного молодого человека. Они накидываются на юношу со спины, и, когда он падает на асфальт, избивают ногами. Остальные также наносят друг другу незначительные удары.

Потасовку попытались разнять две женщины, но у них ничего не получилось – молодые люди продолжили противостояние. По какой причине молодые люди подрались, неизвестно.

Ситуацией заинтересовались в правоохранительных органах. На данный момент сотрудники МВД выясняют все обстоятельства произошедшего.

«Назначено проведение проверки», – сообщили в полиции.

По результатам мероприятия специалисты дадут оценку действиям участников драки.

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