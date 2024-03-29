Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Анапе студенты устроили потасовку и попали на видео

В Анапе полиция начала проверку после массовой драки студентов

Студенты из Анапы устроили массовую драку. Об этом сообщает Telegram-канал «ПВА».

Инцидент произошел около Анапского индустриального техникума. На кадрах с места инцидента заметно, как несколько студентов нападают на одного молодого человека. Они накидываются на юношу со спины, и, когда он падает на асфальт, избивают ногами. Остальные также наносят друг другу незначительные удары.

Потасовку попытались разнять две женщины, но у них ничего не получилось – молодые люди продолжили противостояние. По какой причине молодые люди подрались, неизвестно.

Ситуацией заинтересовались в правоохранительных органах. На данный момент сотрудники МВД выясняют все обстоятельства произошедшего.

«Назначено проведение проверки», – сообщили в полиции.

По результатам мероприятия специалисты дадут оценку действиям участников драки.

Ранее в Красноярском крае мужчина впал в кому после драки в кафе.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами