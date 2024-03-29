В Екатеринбурге экстренно посадили четыре самолета

Четыре самолета экстренно посадили в аэропорту Екатеринбурга Кольцово. Об этом пишет URA.RU со ссылкой на пресс-службу тюменского аэропорта Рощино, куда направлялись все четыре воздушных судна.

Самолеты компаний «Победа», Utair и Ikar Airlines летели в Тюмень из Санкт-Петербурга, Москвы, Сургута и Сочи. Их экстренную посадку связали с метеоусловиями аэропорта назначения, где сейчас идет обильный снегопад и дует сильный ветер.

До этого рейс Омск — Москва посадили в Екатеринбурге из-за пассажира с менингитом.

23-летнему пассажиру стало плохо, и он потерял сознание на борту самолета. Бортпроводники попытались привести его в чувство, но мероприятие не увенчалось успехом.

В связи с произошедшим, воздушное судно экстренно посадили в Екатеринбурге. Скорая помощь доставила молодого человека с признаками инсульта в больницу, где у него диагностировали менингит. После этого россиянина перевели в другое медицинское учреждение. Прочие детали и обстоятельства произошедшего на данный момент не уточняются.

Ранее пьяные вахтовики устроили дебош при посадке в самолет до Екатеринбурга и остались в ХМАО.