В Москве четыре работника салона сотовой связи оформили на абонентов 280 кредитов

Работников салона связи в Москве подозревают в мошенничестве. Об этом сообщает официальный представитель МВД Ирина Волк.

По версии правоохранителей, подозреваемые брали данные о клиентах из базы данных и оформляли на них кредиты для покупки телефонов и аксессуаров. После этого технику перепродавали. Правоохранители выявили более 280 эпизодов.

«Потерпевшим причинен ущерб в размере свыше восьми миллионов рублей», – сообщила Волк.

Всего задержаны четыре человека. В их отношении возбуждены уголовные дела, которые объединили в одно. На данный момент трое подозреваемых находятся под подпиской о невыезде, четвертому запретили выполнять определенные действия.

До этого бывшего гендиректора ФК «Новосибирск» и олимпийского чемпиона Андрея Перлова задержали по подозрению в мошенничестве. Правоохранители обратили внимание на субсидию от города, которую получала организация.

Ранее в Петербурге пенсионерка отдала мошенникам 11 млн рублей, чтобы деньги не достались другим аферистам.