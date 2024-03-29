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На Украине сообщили о повреждении тепло- и гидроэлектростанций

«Укрэнерго»: три электростанции на Украине получили повреждения из-за взрывов

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Укрэнерго

В центре и на западе Украины в результате взрывов тепловые и гидроэлектростанции получили множественные повреждения. Об этом заявила национальная энергетическая компания «Укрэнерго» в своем Telegram-канале.

«Получили повреждения тепловые и гидроэлектростанции в центральном и западном регионах [страны]», — говорится в публикации.

По данным компании, в Днепропетровской области ввели аварийные отключения электроэнергии, а в Харьковской области сейчас действует график почасовых отключений.

22 марта глава энергокомпании «Укрэнерго» Вадим Кудрицкий сообщал, что энергосистема Украины подверглась крупнейшей атаке за все время.

В тот день российские военные был нанесен массированный удар по энергетической инфраструктуре Украины. Девять регионов страны атаковали 63 беспилотника и 88 ракет.

Под ударом оказались в том числе гидросооружения и дамба ДнепроГЭС в Запорожской области, там случился пожар.

В результате город Харьков временно был полностью обесточен, а спустя неделю удалось только частично восстановить подачу электричества. Например, в украинском городе до сих пор не работает метро.

Ранее немецкое издание Welt сообщало, когда Украина планирует новое контрнаступление.

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