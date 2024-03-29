Администрация Соединенных Штатов выделила $60 млн штату Мэриленд на первичные расходы, связанные с восстановлением моста в Балтиморе. Об этом сообщает пресс-служба министерства транспорта.

Отмечается, что средства будут направлены на авансовые платежи по первичным расходам Мэриленда на экстренный ремонт, проектирование и реконструкцию моста.

Мэр американского города Балтимор Брэндон Скотт назвал расизм причиной крушения моста в городе.

26 марта в Балтиморе рухнул автомобильный мост Фрэнсиса Скотта Ки. Причиной обрушения конструкции стало столкновение с грузовым судном. В мост врезался контейнеровоз, после чего конструкция рухнула в реку Патапско. Движение в районе моста полностью перекрывалось, объезд осуществлялся через соседний тоннель или через город.

До этого президент США Джо Байден, вероятно, выдумал свои путешествия на поезде через обрушившийся мост в Балтиморе.

Ранее сенатор Алексей Пушков поставил диагноз Байдену после его рассказа о поездках по мосту в Балтиморе.