Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли село Коровяковка в Курской области. Это стало причиной пожара в частном жилом доме, сообщил губернатор Роман Старовойт в своем Telegram-канале.

«В результате обстрела со стороны Украины в селе Коровяковка Глушковского района возник пожар в жилом доме», — написал он.

Глава региона уточнил, что никто из жителей не пострадал. На место происшествия оперативно направили спасателей, которые ликвидировали возгорание. По словам Старовойта, власти окажут собственникам домовладения всю необходимую помощь.

Накануне украинские солдаты атаковали село Попово-Лежачи в Глушковском районе Курской области. Старовойт отметил, что из-за обстрела повреждения получили газовая труба, пять частных домов и два автомобиля. Населенный пункт оказался полностью обесточен.

До этого сообщалось, что расчеты 152-мм гаубиц «Гиацинт-Б» группировки российских войск «Запад» поразили расчеты минометов ВСУ в приграничном с Курской областью районе на территории Украины.

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