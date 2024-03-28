Россиянам объяснили правила выбора БАДов и их влияние на организм

БАДы – это биологически активные добавки к рациону питания человека. Они помогают восстанавливать нехватку необходимых организму питательных веществ и поддерживать активное и здоровое состояние. Однако покупать БАДы, исходя из рекламы и рекомендаций случайных людей, нельзя, подчеркнула глава совета по развитию системы здравоохранения координационного совета негосударственной сферы безопасности Альбина Макаева в беседе с RT.

В БАДЫ обычно входят необходимые организму белки, жиры, углеводы, а также минералы, витамины, про- и пребиотики. Если в обычной пище этих элементов не хватает, то БАДы могут восполнить их дефицит.

Однако выбрать БАД можно только после обследования, сдачи анализов и консультаций с врачами, подчеркнула Макаева.

«[Необходимо] обратиться за консультацией к терапевту, чтобы выявить, чего на данный момент не хватает в организме, а затем к нутрициологу, чтобы подобрать конкретно вам необходимые добавки», — объяснила биотехнолог.

Напомним, врачи предупреждают, что некоторые БАДы могут содержать в составе синтетические фармацевтические препараты. Причем опасность состоит в том, что эти примеси «содержатся в абсолютно непредсказуемом количестве». В первую очередь речь идет о добавках для похудения и работы сердца и сосудов.

Роспотребнадзор ранее прокомментировал отравление БАДом десятков людей в Японии.