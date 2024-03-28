Руководителя Северо-Восточного управления Росавиации задержали на Колыме

Главу Северо-Восточного межрегионального территориального управления Росавиации задержали в Магаданской области. Об этом заявили в пресс-службе следственного управления РФ по региону, сообщает ТАСС.

«В настоящее время фигуранту уже предъявлено обвинение в совершении пяти эпизодов преступлений», – говорится в сообщении ведомства. Там отметили, что чиновника обвиняют в присвоении средств, а также в превышении должностных полномочий.

Следователи установили, что с января 2022 года по декабрь 2023 руководитель СВ МТУ Росавиации регулярно требовал от подчиненных отдавать ему премии, которые выплачивались им в завышенном размере. Таким образом фигурант незаконно получил более 1 млн рублей.

Кроме того, фигурант систематически присваивал денежные средства, представляя недостоверные авансовые отчеты о стоимости командировочных расходов по оплате проживания в гостинице.

В квартире и в офисе обвиняемого прошли обыски, сотрудники МВД и ФСБ России по региону изъяли документы.

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