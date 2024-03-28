В МВД рассказали о 1 442 потерпевших в деле против экс-депутата Гольдмана

Продолжается работа по ранее возбужденным уголовным делам в отношении объявленного в международный розыск экс-депутата Романа Гольдмана. Об этом сообщает МВД Красноярского края в Telegram-канале.

В ведомстве отметили, что сейчас установлены 1 442 потерпевших, половину из которых уже опросили. Общая сумма ущерба, причиненного гражданам, составляет приблизительно 1,9 млрд рублей.

Силовики наложили арест на имущество компаний, входящих в ПАО УК «Голдман Групп», и на принадлежащее лично Роману Гольдману. Общая стоимость арестованных активов составляет более 4 млрд рублей.

В феврале Центральный районный суд Красноярска заочно арестовал предпринимателя и бывшего депутата областного парламента Романа Гольдмана, которого подозревают в мошеннических действиях.

До этого Гольдмана объявили в международный розыск по уголовному делу. В ноябре 2023 года более тысячи пайщиков кредитного кооператива «Агро вклад», принадлежавшего экс-депутату Гольдману, обратились в правоохранительные органы с требованием компенсации ущерба на сумму свыше 1 млрд рублей.

Ранее суд заочно арестовал на два месяца экс-депутата ГД Гудкова за фейки о ВС России.